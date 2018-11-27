Онлайн Гоффенгайм - Шахтар: дивитися пряму трансляцію 27.11.2018

Не пропустіть матч Ліги чемпіонів Гоффенгайм - Шахтар онлайн. Матч відбудеться 27.11.2018. Початок - 22:00

Трансляцію Гоффенгайм - Шахтар дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Гоффенгайм - Шахтар: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру ЛЧ Гоффенгайм - Шахтар онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Гоффенгайм - Шахтар, матчу УПЛ можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Джерело - Чемпіон.