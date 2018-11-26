Алієв: Ще років 20 всі будуть говорити про нас з Мілевським

Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв своїм найкращим другом і досі вважає Артема Мілевського.

Про це розповів сам гравець.

"Ми з Мілевським знайомі з 15 років і я його вважаю своїм найближчим другом, точно так само як і він мене. Ніхто не міг сказати, що на футбольному полі ми робимо щось не те. Я не хочу хвалитися, але я думаю ще років 20 люди тільки і будуть говорити про Алієва і Мілевського",- сказав Алієв.