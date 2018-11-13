Алієв розповів про перспективу очолити Динамо

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв не виключає можливості колись очолити колишній клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Розумію, що на цей момент це нереально і неможливо. Потрібно на речі дивитися реально. Коли у мене буде ліцензія і необхідний тренерський досвід, тоді з часом можна говорити про київське Динамо.

Для того, щоб очолити "біло-синіх", потрібно перед цим попрацювати в інших командах і показати якісь результати.

Зараз у мене ще немає своєї тренерської команди або тренерського штабу. Життя покаже. Я поки не почав працювати головним тренером. Думаю, що все у мене попереду. Не хочу поспішати і говорити наперед", – сказав Алієв.