Голкіпер Манчестер Юнайтед може перейти до ПСЖ

Давид Де Хеа може покинути червоних дияволів в літнє трансферне вікно. На 28-річного іспанця претендує ПСЖ.

Про це повідомляє Daily Maily.

Французи можуть запропонувати 4-річний контракт на 60 мільйонів фунтів, з тижневим окладом 300 тисяч, що зробить іспанця найбільш високооплачуваним воротарем у світі.

Чинний контракт голкіпера МЮ розрахований до червня 2019 року з опцією продовження до 2020-го.

Раніше повідомлялося, що Де Хеа відмовляється продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед через погані результати команди.

Нагадаємо, Давид де Хеа не хоче продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що зірка Манчестер Юнайтед хоче перейти в Реал.