Сідклей: Майкон інтелігентна людина і професіонал

Захисник Динамо Сідклей розповів про взаємовідносини з бразильцями Шахтаря.

Його цитує dynamo.kiev.ua.

"Чи не вербують мене бразильці гірників, які живуть в тому самому будинку, що і я у Шахтар? Ні. Я захищаю кольори Динамо, вони - Шахтаря. Звичайно, ми спілкуємося, обмінюємося повідомленнями, але в гості один до одного не ходимо. Можемо в ресторані посидіти. Більше за інших я спілкуюся з Майконом. Ми разом грали в Корінтіансі. Коли я тільки прийшов туди, Майкон був одним з перших, з ким я подружився. Він інтелігентна людина і прекрасний професіонал", — сказав Сідкелей