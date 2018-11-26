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Сідклей: Майкон інтелігентна людина і професіонал

Сьогодні 14:23 344 0
Сідклей: Майкон інтелігентна людина і професіонал

Захисник Динамо Сідклей розповів про взаємовідносини з бразильцями Шахтаря.

Його цитує dynamo.kiev.ua.

"Чи не вербують мене бразильці гірників, які живуть в тому самому будинку, що і я у Шахтар? Ні. Я захищаю кольори Динамо, вони - Шахтаря. Звичайно, ми спілкуємося, обмінюємося повідомленнями, але в гості один до одного не ходимо. Можемо в ресторані посидіти. Більше за інших я спілкуюся з Майконом. Ми разом грали в Корінтіансі. Коли я тільки прийшов туди, Майкон був одним з перших, з ким я подружився. Він інтелігентна людина і прекрасний професіонал", — сказав Сідкелей

Нагадаємо, Динамо вперше програло Олександрії.

Також кияни втратили другу позицію.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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