МанСіті побудує базу в Лондоні

Манчестер Сіті розглядає можливість будівництва другої тренувальної бази, яка розташовуватиметься в Лондоні.
Про це повідомляє iSport з посиланням на The Sun.
Вибір столиці Англії обумовлений тим, що половина суперників містян в Англійській Прем'єр-лізі базується на південь від Манчестера.
Крім того, напередодні виїзних матчів Ман Сіті волів би зупинятися на своїй базі, а не в готелях.
Передбачається, що база в Лондоні буде зменшеною копією Etihad Campus (бази Ман Сіті в Манчестері).
Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Вест Гем.
Натомість Тоттенгем здолав Челсі.
Джерело - iSport.