МанСіті побудує базу в Лондоні

Манчестер Сіті розглядає можливість будівництва другої тренувальної бази, яка розташовуватиметься в Лондоні.

Про це повідомляє iSport з посиланням на The Sun.

Вибір столиці Англії обумовлений тим, що половина суперників містян в Англійській Прем'єр-лізі базується на південь від Манчестера.

Крім того, напередодні виїзних матчів Ман Сіті волів би зупинятися на своїй базі, а не в готелях.

Передбачається, що база в Лондоні буде зменшеною копією Etihad Campus (бази Ман Сіті в Манчестері).

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Вест Гем.

Натомість Тоттенгем здолав Челсі.

Джерело - iSport.