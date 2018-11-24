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Манчестер Сіті розгромив Вест Гем Ярмоленка. Результати поєдинків АПЛ

Сьогодні 19:11 1029 0
Манчестер Сіті розгромив Вест Гем Ярмоленка. Результати поєдинків АПЛ

Манчестер Сіті на виїзді розгромив Вест Гем. Юнайтед не зміг переграти Крістал Пелес.

Результат було зроблено ще в першому таймі, Давід Сілва відкрив рахунок в матчі. А вже на 34 хвилині "містяни" зробили свою перевагу розгромною завдяки голам Сане та Стерлінга, які асистували одне одному. Лерой оформив дубль вже наприкінці матчу, не залишивши жодних шансів команді Ярмоленка.

Відзначимо, що Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті, проте весь матч просидів на лаві запасних.

Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес розійшлись безгольовою нічиєю. Підопічні Моурінью нічим не були кращими за своїх суперників, а тому "червоні дияволи" закономірно не змогли набрати три очки в поєдинку.

Чемпіонат Англії, АПЛ

13 тур

24 листопада

Вест Гем – Манчестер Сіті  0:4 

Голи: 0:1 - 11 Д. Сілва, 0:2 - 19 Стерлінг, 0:3 - 34 Сане, 0:4 - 90+3 Сане

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес  0:0

Нагадаємо, Реал розгромно програв Ейбару в Ла-Лізі.

В УПЛ Ворскла програла Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.

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