Хацкевич пояснив причини поразки Динамо в матчі проти Олександрії

Гравцям Динамо не вистачило свіжості у поєдинку проти Олександрії.

Про це сказав головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Гарна динамічна гра була з атаками, десь навіть без середини поля. Нам не вистачило свіжості, багато було технічного браку. Особливо у другому таймі в моментах, де не повинні помилятись. На одну помилку ми зробили більше, й Олександрія перемогла", – розповів Хацкевич на післяматчевій прес-конференції",- сказав Хацкевич.