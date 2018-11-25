Сачко: Маіруполю пощастило

Головний тренре Ворскли Василь Сачко розповів чи вплинув майбутній матч з лондонським Арсеналом на гру команди з Маріуполем.

Його слова наводить sport.ua.

"Я не думаю, що майбутній матч вплинув на хлопців. У мене немає до них претензій. Вони молодці, старалися, віддавалися на полі. Ті помилки, які ми допустили, це окрема тема. Є бажання, старання, а є майстерність. Десь індивідуальної майстерності нам сьогодні і не вистачило, щоб забити гол. Грали дві рівні команди. Маріуполю десь пощастило: вони забили гол і перемогли", — зазначив Сачко.