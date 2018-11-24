Гол Роналду допоміг Ювентусу переграти СПАЛ в Серії А

Ювентус не відчув проблем в матчі зі СПАЛом.

На 29 хвилині П'янич класною подачею зі штрафного знайшов Роналду, а Кріштіану ударом в дотик переправив м'яч у ворота. Ювентус продовжував контролювати ситуацію і в другому таймі Манджукіч добив м'яч у ворота після не надто вдалої гри воротаря.

Чемпіонат Італії, Серія А

13 тур

24 листопада

Ювентус – СПАЛ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Роналду, 2:0 - 60 Манджукич.

Нагадаємо, Реал сенсаційно програв Ейбару в Прімері.

Баварія не змогла переграти аутсайдера Бундесліги.

Джерело - Чемпіон.