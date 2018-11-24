Ліверпуль в меншості розгромив Вотфорд. Відеоогляд поєдинку

Ліверпуль в 13-му турі англійської Прем'єр - ліги легко переграв Вотфорд.

Перший тайм пройшов без голів, а от в другому Салах з передачі Мане вивів мерсисайдців вперед в рахунку. Трохи згодом Арнольд подвоїв перевагу "червоних" красивим ударом зі штрафного. Хендерсон на 82 хвилині отримав другу жовту картку, проте навіть в меншості Ліверпуль зумів забити зусиллями Фірміно.

Чемпіонат Англії, АПЛ

13-й тур

24 листопада

Вотфорд – Ліверпуль 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Салах, 0:2 - 76 Александер-Арнольд, 0:3 - 89 Фірміно

Нагадаємо, Реал сенсаційно програв Ейбару в Прімері.

Баварія не змогла переграти аутсайдера Бундесліги.

Джерело - Чемпіон.