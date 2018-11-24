Вест Гем знайшов заміну Ярмоленку

Травма Андрія Ярмоленко і Мануеля Лансіні можуть змусити Вест Гем вийти на трансферний ринок.

Про це повідомляє 12terMann.

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні відвідав матч Ліги націй, у якому збірна Північної Ірландії приймала Австрію (1:2).

У цьому матчі Пеллегріні подивився на гру свого підопічного, форварда Марко Арнаутовича, а також двох потенційних новачків.

Вест Гем проявляє інтерес до півзахисника Герти Валентіно Лазаро. 22-річний півзахисник лише цього літа став гравцем німецького клубу. За нього заплатили РБ Зальцбургу 6,5 мільйона євро.

Зараз же його трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

В особі 22-річного Лазаро бачать заміну Мануелю Лансіні, який ще влітку отримав важку травму коліна, а також українцеві Андрію Ярмоленку, який порвав ахілл і ризикує не зіграти в цьому сезоні.

Саме гол Лазаро на 93 хвилині приніс Австрії перемогу в цьому матчі.

Також тренер молотобійців переглядав захисника Штефана Лайнера, який представляє РБ Зальцбург.

Нагадаємо, що Насрі стане одноклубником Ярмоленка.

Нещодавно Ярмоленко провів зустріч із уболівальниками.

Джерело - 12terMann.