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Ріанчо: Ніколи не хотів бути головним тренером київського Динамо

Сьогодні 14:11 461 0
Ріанчо: Ніколи не хотів бути головним тренером київського Динамо

Колишній тренер Динамо Рауль Ріанчо розповів про особливості роботи з Сергієм Ребровим у Динамо.

Слова фахівця наводить Championat.com.

"Наша з Ребровим спільна робота в Києві привела до виграшу двох чемпіонатів, Кубка і Суперкубка України. Вважаю, ми відмінно взаємодіяли в зв'язці: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. Після семи років без чемпіонського титулу ми випередили могутній Шахтар, і це було заслугою всієї команди. Не когось одного або двох - всього колективу, футболістів і тренерського штабу

Важливо зрозуміти: я не працював на Реброва, я працював разом із Ребровим, а обидва ми працювали на благо київського Динамо. Ми були командою, це знає вся Україна. Але головними в цій історії були все-таки футболісти. Гравці принесли нам успіх. Тренери виробили тільки модель гри. Ця модель впроваджувалася в юнацьких і молодіжній командах клубу. На третій рік після її впровадження Динамо виграло чемпіонат по всім віковим категоріям", - сказав Ріанчо в інтерв'ю виданню.

Однак стати головним тренером біло-синіх у іспанця намірів не було.

"Я ніколи не хотів бути головним тренером київського Динамо, це правда. Я був частиною команди. У мене збереглися тільки найтепліші почуття до цього клубу, він назавжди в моєму серці. У мене там безліч друзів. І я відчуваю величезну повагу до обох братів Суркісів. Вони дали імпульс до модернізації команди, зробили ставку на молодих українських хлопців, і ця ставка, переконаний, у найближчий час принесе результат", - підкреслив Рауль.

Ріанчо працював у Динамо з 2014 по 2016 рік. За цей час кияни двічі стали чемпіонами України, а також виграли два Кубки.

Після відходу з київського клубу іспанець пропрацював два роки в тренерському штабі збірної України, після чого став помічником головного тренера Спартака.

Протягом трьох тижнів він тимчасово очолював москвичів, але після приходу Олега Кононова покинув клуб.

Джерело - Championat.com..

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