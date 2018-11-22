Бакалов: Будемо протиставляти Шахтарю бажання, характер та дисципліну

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився очікуваннями від майбутнього матчу 16-го туру УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться завтра, 23-го листопада.

Про це повідомляє sport.ua.

"Всі знають, як грає Шахтар, але не всі можуть цьому щось протиставити. У нас є певні думки, але подивимося, наскільки вдасться їх завтра реалізувати на футбольному полі. Що ми можемо протиставити? В першу чергу, не буду говорити гучними словами, але це бажання, характер і ігрова дисципліна".