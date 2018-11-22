Луческу може очолити Фенербахче

Головний тренер збірної Туреччини може очолити стамбульський Фенербахче.

Про це повідомляє telegraf.com.ua, з посиланням на Click.ro.

Після 12-и турів Фенербахче розташовується на 13-му місці в турнірній таблиці турецької Суперліги. Зараз "канарок" очолює виконуючий обов'язки головного тренера голландець Ервін Куман.

Під керівництвом румунського тренера збірна Туреччини вилетіла в дивізіон С Ліги націй УЄФА, виступаючи в одній групі з командами Швеції та Росії.

Крім того, турецька команда не зуміла в рідних стінах обіграти збірну України в контрольному поєдинку.

Фенербахче намагається посилиться і футболістами. Раніше стало відомо про інтерес стамбульської команди до молодого півзахисника Динамо Миколи Шапаренко.

Джерело - telegraf.com.ua.