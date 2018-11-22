Турецький гранд цікавиться гравцем збірної України

Молодим талантом Динамо та збірної України цікавиться турецький клуб.

Як повідомляє Fotomac, Фенербахче зацікавлене у підписанні півзахисника Динамо Миколи Шапаренка.

За даними джерела, скаути турецького клубу певний час стежили за грою хавбека в складі киян.

Про те, чи готовий Фенербахче вийти на Динамо з конкретною пропозицією стосовно гравця, джерело не повідомляє.

Нагадаємо, Шапаренка визнали найкращим молодим футболістом місяця.

Також Микола вразив тренера збірної Словаччини.

Джерело - Динамоманія.