Турецький гранд цікавиться гравцем збірної України

Молодим талантом Динамо та збірної України цікавиться турецький клуб.
Як повідомляє Fotomac, Фенербахче зацікавлене у підписанні півзахисника Динамо Миколи Шапаренка.
За даними джерела, скаути турецького клубу певний час стежили за грою хавбека в складі киян.
Про те, чи готовий Фенербахче вийти на Динамо з конкретною пропозицією стосовно гравця, джерело не повідомляє.
Нагадаємо, Шапаренка визнали найкращим молодим футболістом місяця.
Також Микола вразив тренера збірної Словаччини.
Джерело - Динамоманія.