Шахтар оригінальним способом закликає уболівальників придбати квитки

Шахтар дуже оригінальним способом вирішив продати квитки на місця SkyUp Сlub, які коштують від 200-от гривень.

Про це повідомляє клубний Facebook.

Завтра в перерві футбольного матчу між Шахтарем і ФК Львів відбудеться розіграш футбольного м'яча Nike

Щоб взяти участь у розіграші потрібно придбати квиток на трибуні SkyUp Сlub та прийти на матч.

Доставить приз дрон, який прилетить прямо на переможне місце з трофейним м'ячем.

Про підписання угоди між авіакомпанією SkyUp і донецьким клубом стало відомо минулого літа. А у вересні компанія надала "гірникам" літак розфарбований в клубні кольори.

Матч між Шахтарем і Львовом відбудеться завтра, 23-го листопада о 19:00 на харківському ОСК Металіст.

Нагадаємо, талановитий хавбек Динамо може перейти до Шахтаря.

Джерело - Facebook Шахтаря.