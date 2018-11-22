Це буде найкращий Чемпіонат світу в історії: Інфантіно запрошує до Катару

Президент ФІФА Джанні Інфантіно впевнений, що в Катарі 2022-го року відбудеться найкращий чемпіонат світу в історії.

Його слова цитує Sport.ua.

"Упевнений, що ті, хто відправиться в Катар, отримає приголомшливий досвід. Вони відкриють для себе дивовижну країну, в якій є не тільки сонце, пляжі і пісок, але і футбол і можливість відсвяткувати кращу футбольну подію. Єдине повідомлення, яке я хотів би відправити всім любителям футболу: Приїжджайте в Катар 2022-го року, приїжджайте на Близький Схід і насолодитеся кращим чемпіонатом світу", — вважає Інфантіно.