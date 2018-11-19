Шапаренка визнали найкращим молодим футболістом місяця

Найкращим футболістом U-21 жовтня в Україні було визнано півзахисника київського Динамо і національної збірної України Миколу Шапаренка.
Хавбек в опитуванні експертів премії Золотий талант набрав 158 залікових балів.
Друге і третє місце в голосуванні дісталися Віктору Циганкову (121 бал) і Мар'яну Шведу (119).
Відзначимо, що в жовтні Шапаренко зіграв два матчі, в яких забив один гол, проте на перемогу 20-річного вихованця маріупольської школи футболу вплинули його голи в ворота Шахтаря, Ренна і Маріуполя, забиті в листопаді.
Нагадаємо, Шапаренка визнали найкращим гравцем туру в УПЛ.
Раніше, Шапаренко продовжив контракт з Динамо.
Джерело - goldtalant.