Мій профіль

Британські ЗМІ підозрюють Суркіса у кампанії проти Павелка та ФФУ

Сьогодні 20:10 1140 3
Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні
Сьогодні 15:08 1286
Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості
Сьогодні 12:57 1928
Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй
Сьогодні 11:19 1347
17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО
Вчора 23:10 1347
Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах
Вчора 21:48 763
10 головних надій українського футболу. ВІДЕО
Вчора 21:07 1603
Українка виграла чемпіонат світу з фітнесу. ФОТО
Вчора 19:06 2194
Гравці збірної України підтримали челендж Читай рідною. ВІДЕО
Вчора 18:29 831 1
Динамо — Олімпік: пряма онлайн-трансляція матчу
Вчора 14:21 3758
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:10 Бокс Берінчик хоче стати Міністром спорту. ВІДЕО 113
22:50 Футбол Шапаренка визнали найкращим молодим футболістом місяця 163
22:30 Футбол Грузія переграла Казахстан, Андорра і Латвія закінчили турнір без перемог. Результати матчів Ліги націй 166
22:10 Футбол Юнацька збірна України переграла однолітків з Данії 201
21:50 Футбол Динамо та Шахтар націлилися на 19-річного бразильця 237
21:30 Футбол Колишній голкіпер Ворскли дебютував за збірну Казахстану 271
21:10 Бокс Кличко відмовився від реваншу з Джошуа 576
20:50 Баскетбол Вбивчий данк Леброна серед найкращих у НБА. ВІДЕО 330
20:30 Футбол П'ятов один з найкращих голкіперів Ліги націй. ФОТО 392
20:10 Футбол Британські ЗМІ підозрюють Суркіса у кампанії проти Павелка та ФФУ 1140 3
19:50 Футбол Неймар назвав головну умову переходу в Реал 601
19:30 Футбол Шевченко: В поєдинку з Туреччиною дамо зіграти всім 507
19:10 Футбол Легендарний Газза звинувачується в сексуальних домаганнях 884
18:50 Футбол Чехія - Словаччина: де дивитися матч суперників України в Лізі націй 851
18:30 Футбол Мілан провів зустріч з агентом Ібрагімовича 342
18:10 Футбол Збірна України напередодні матчу з Туреччиною втратила ще одного захисника 1139
17:50 ММА Мейвезеру пропонували 150 мільйонів за бій в ММА 570
17:38 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 32025 1
17:30 Футбол Німеччина - Нідерланди: де дивитися матч Ліги націй 536
17:10 Футбол Букмекери не вірять в перемогу збірної України в поєдинку проти Туреччини 847
17:03 Футбол Дивитися онлайн Туреччина - Україна: пряма трансляція 20.11.2018 436
16:50 Футбол Неймар запустив комікси про свою кар'єру. ФОТО 422
16:30 Футбол Шевченко: У нас є перевага при жеребкуванні на Євро 2020 760
16:25 Блог Цей день в історії: Пеле забив свій 1000-ий гол. ВІДЕО 439
16:10 Футбол Шевченко довикликав у збірну захисника Зорі 499

Шапаренка визнали найкращим молодим футболістом місяця

Сьогодні 22:50 163 0
Шапаренка визнали найкращим молодим футболістом місяця

Найкращим футболістом U-21 жовтня в Україні було визнано півзахисника київського Динамо і національної збірної України Миколу Шапаренка.

Хавбек в опитуванні експертів премії Золотий талант набрав 158 залікових балів.

Друге і третє місце в голосуванні дісталися Віктору Циганкову (121 бал) і Мар'яну Шведу (119).

Відзначимо, що в жовтні Шапаренко зіграв два матчі, в яких забив один гол, проте на перемогу 20-річного вихованця маріупольської школи футболу вплинули його голи в ворота Шахтаря, Ренна і Маріуполя, забиті в листопаді.

Нагадаємо, Шапаренка визнали найкращим гравцем туру в УПЛ.

Раніше, Шапаренко продовжив контракт з Динамо.

Джерело - goldtalant.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()