Швед: На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка

Нападник Карпат і збірної України Мар'ян Швед розповів, чому йому не вдалося заграти в Севільї.

Його слова наводить FootballHUB.

"Спочатку було важко, на другий рік — легше. Почав більш-менш розуміти, але отримав травму. Після травми я не грав. Пропустив 8 місяців. Так, ми тоді потрапили до Сегунди, вважаю, міг би зачепитися, якби не пошкодження. Перший рік часто тренувався з основним складом. На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка. Я зловив зірку в Іспанії? Може бути і так, не знаю, з боку видніше. Я порушував режим і курив? Ні. Хто таке казав?", — зазначив Швед.