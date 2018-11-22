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Швед: На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка

Сьогодні 14:11 239 0
Швед: На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка

Нападник Карпат і збірної України Мар'ян Швед розповів, чому йому не вдалося заграти в Севільї.

Його слова наводить FootballHUB.

"Спочатку було важко, на другий рік — легше. Почав більш-менш розуміти, але отримав травму. Після травми я не грав. Пропустив 8 місяців. Так, ми тоді потрапили до Сегунди, вважаю, міг би зачепитися, якби не пошкодження. Перший рік часто тренувався з основним складом. На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка. Я зловив зірку в Іспанії? Може бути і так, не знаю, з боку видніше. Я порушував режим і курив? Ні. Хто таке казав?", — зазначив Швед.

Нагадаємо, Швед дебютував за збірну України в матчі проти Туреччини.

Раніше він заявив, що відмовився переходити в Динамо.

Джерело - FootballHUB.

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