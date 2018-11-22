Бойко про Мораеса: Він обманював усіх

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів про стосунки з колишнім партнером по команді, а нині нападником Шахтаря Жуніором Мораесом.
Його слова цитує програма Вацко-live.
"Багато хто не знає, як він переходив. У нього закінчився контракт, чи ні. Він професійний футболіст, має право грати за будь-який клуб. Це суто його справа. Але коли він обіцяє, клянеться і всім каже, що нічого не підписував, нічого не робив і ніколи не перейде в Шахтар, коли він виходить з капітанською пов'язкою і цілує емблему Динамо... Він це говорив президенту, тренерам, і всім нам. Але після цього він обманював всіх: клявся, що це неправда, але все одно перейшов. Багато хто знав, що він підписав контракт з Шахтарем ще взимку і залишилося тільки закінчити чемпіонат з Динамо", — заявив Бойко.
Про те, хто став ініціатором не тиснути руку Мораесу голкіпер зазначив.
"Ніхто нічого не наказував, це було командне рішення. Не знаю, що потім у кого змінилося. Але я вважаю, це неправильно. Якщо ти дотримуєшся якихось правил, їх потрібно дотримуватися постійно. Я переглянув своє ставлення до Мораес. Якби відразу сказав, що переходить в Шахтар, нікого б не обманював, це було б чесно. Чи буду подавати руку Мораесу? Ні", — наголосив спортсмен.
Нагадаємо, Бойко розповів про інцидент з Гусєвим.
Раніше Бойко став найгіршим гравцем матчу Словаччина - Україна.
Джерело - Вацко-live.