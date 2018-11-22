Бойко про Мораеса: Він обманював усіх

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів про стосунки з колишнім партнером по команді, а нині нападником Шахтаря Жуніором Мораесом.

Його слова цитує програма Вацко-live.

"Багато хто не знає, як він переходив. У нього закінчився контракт, чи ні. Він професійний футболіст, має право грати за будь-який клуб. Це суто його справа. Але коли він обіцяє, клянеться і всім каже, що нічого не підписував, нічого не робив і ніколи не перейде в Шахтар, коли він виходить з капітанською пов'язкою і цілує емблему Динамо... Він це говорив президенту, тренерам, і всім нам. Але після цього він обманював всіх: клявся, що це неправда, але все одно перейшов. Багато хто знав, що він підписав контракт з Шахтарем ще взимку і залишилося тільки закінчити чемпіонат з Динамо", — заявив Бойко.