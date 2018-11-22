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Бойко про інцидент з Гусєвим: Я сів, 20-30 секунд не міг оговтатися

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Бойко про інцидент з Гусєвим: Я сів, 20-30 секунд не міг оговтатися

Голкіпер Динамо і збірної України Денис Бойко згадав страшне зіткнення з Олегом Гусєвим.

Його цитує шоу Вацко-live.

"Я майже не відчув, як ударив його. Це висока швидкість, я майже не відчув дотику. Навіть уявити не міг, що цим дотиком вирублю його. Хуанде Рамос хотів мене замінити в перерві. Я сів, 20-30 секунд не міг оговтатися. Почав перекручувати це все, і думати: а якби він загинув, що було б далі? Рамос підійшов і запитав: Ти можеш грати? Я зараз тебе розумію, якщо ти не зберешся. І тоді я вже трохи зібрався, але все одно було дуже складно. Це не проста ситуація, протягом усього матчу думав про це. Після гри пішов у роздягальню Динамо, але там всі були на емоціях. Його вже привезли з лікарні, я хотів вибачитися, але мене почали виганяти", — розповів Бойко.

Нагадаємо, Бойко став найгіршим гравцем матчу Словаччина — Україна.

Джерело - Вацко-live.

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