Кополовець став спортивним директором Минаю

Півзахисник Минаю Михайло Кополовець призначений спортивним директором клубу.
Про це повідомляє офіційний сайт Минаю.
Кополовець не завершує футбольну кар’єру, він буде поєднувати роботу спортивного директора та гравця.
"Відразу скажу, я не завершую кар’єру. В мене є сили та бажання продовжувати грати, допомогти команді. Якби стояло питання: бути спортдиректором або футболістом, то обрав би останнє. Але керівництво запропонувало такий варіант і я дуже вдячний", - сказав Кополовець.
Нагадаємо, Кополовець через травму пропустив матч 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо.
Динамо перемогло Минай в Кубку України, хоча поступалося після першого тайму.
Джерело - ФК Минай.