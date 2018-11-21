Бурда поділився подробицями про свою травму

Захисник Динамо та збірної України Микита Бурда розповів подробиці про свою травму.

Про це повідомляє Команда 1.

"Вже після гри зі словаками, коли перебралися до Туреччини, на тренуванні відчув біль в литковому м'язі. Тому, після цього більше не тренувався і не готувався до гри з Туреччиною. Зараз в Києві мене чекає МРТ, після якого з’явиться більш чітка визначеність зі ступенем складності травми та терміів відновлення", - сказав Бурда.

Крім цього, Бурда поділився враженнями від гри збірних України та Туреччини.

"Дуже сподобалася гра, сподобалося, як грала наша команда. Думаю, не вистачило лише забитого гола. Ми контролювали хід матчу, добре виходили з оборони в атаку, грали через пас, всі дії були обдумані. Цю гру збірна занесе собі в актив", - переконаний Бурда.

Нагадаємо, збірна України звела внічию товариський матч проти Туреччини.

Андрій Шевченко заявив, що задоволений діями новачків збірної України.

Джерело - Команда 1.