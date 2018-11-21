У Львові впіймали п’яного польського футболіста за кермом

Польського футболіста Міхала Марковскі двічі затримували у Львові за керування у нетверезому стані.

Про це повідомляє Трибуна.

На польського футболіста Гурніка з Ленчни Міхала Марковскі було складено два протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їх передали на розгляд Шевченківського та Галицького районних судів Львова.

В матеріалах справи першого суду йдеться, що о 6 годині ранку 28 жовтня він керував автомобілем Maserati Ghiblі на вулиці Фурманській у Львові в стані алкогольного сп'яніння. А в матеріалах Галицького суду зазначено, що в той же день о 14:40 нетверезий футболіст керував автомобілем на площі Данила Галицького.

Нагадаємо, голкіпер збірної Франції Уго Льоріс отримав вирок за керування у нетверезому стані.

Тренер брестського Динамо заявив, що Артема Мілевського погнали з команд за пиятику у лазні.

Джерело - Трибуна.