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Тренер збірної Ірландії подав у відставку

Сьогодні 17:17 157 0
Тренер збірної Ірландії подав у відставку

Головний тренер збірної Ірландії Мартін О'Ніл подав у відставку після невдалого виступу в Лізі націй.

Про це повідомляє Футбол 24 із посиланням на Футбольну асоціацію Ірландії. 

Разом із О'Нілом команду залишив його помічник Рой Кін. 

"Від імені ради FAI я хотів би подякувати Мартіну, Рою і всій команді за їхню роботу з командою Ірландії за останні п'ять років. За час роботи Мартіна було багато хороших моментів, особливо Євро-2016 у Франції, який буде довго жити в пам'яті всіх ірландських уболівальників", – зазначив виконавчий директор FAI Джон Делані.

О'Ніл очолював збірну Ірландії з листопада 2013 року. Під його керівництвом команда в нинішньому сезоні Ліги націй набрала лише 2 очка та посіла останнє місце в групі зі збірними Данії та Уельсу.

Нагадаємо, збірна Ірландії зіграла внічию з Данією у заключному матчі Ліги націй

Джерело - Футбол 24.

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