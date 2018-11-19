Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розписали нічию в Лізі націй

Відбулись матчі у дивізіоні В Ліги націй. Чехія перемогла Словаччину, Данія та Ірландія розійшлися миром.
У групі 1, де перебуває збірна України, Чехія приймала Словаччину, єдиний гол у зустрічі забив Патрік Шик, чим приніс перемогу чехам та витіснив словаків у дивізіон С. Україна, як відомо, посіла перше місце у групі.
У групі 4 дивізіону В Данія зустрічалась з Ірландією у матчі, який нічого не вирішував. Ірландія вже вибула у нижчий дивізіон, а Данія виграла свою групу. Сам матч закінчився з нулями на табло.
Ліга Націй. Дивізіон В.
Група 1
Чехія – Словаччина 1:0
Гол: Шик, 32
Група 4
Данія – Ірландія – 0:0
Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.
Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.
Джерело - Чемпіон.