Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розписали нічию в Лізі націй

Відбулись матчі у дивізіоні В Ліги націй. Чехія перемогла Словаччину, Данія та Ірландія розійшлися миром.

У групі 1, де перебуває збірна України, Чехія приймала Словаччину, єдиний гол у зустрічі забив Патрік Шик, чим приніс перемогу чехам та витіснив словаків у дивізіон С. Україна, як відомо, посіла перше місце у групі.

У групі 4 дивізіону В Данія зустрічалась з Ірландією у матчі, який нічого не вирішував. Ірландія вже вибула у нижчий дивізіон, а Данія виграла свою групу. Сам матч закінчився з нулями на табло.

Ліга Націй. Дивізіон В.

Група 1

Чехія – Словаччина 1:0

Гол: Шик, 32

Група 4

Данія – Ірландія – 0:0

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.