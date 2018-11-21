Матч аутсайдерів УПЛ можуть скасувати

Матч між Чорноморцем і київським Арсеналом може бути скасований.
Про це розповів директор одеського стадіону Сергій Сиволап.
"Ось вже два тижні ми безуспішно намагаємося отримати тепло на стадіон. Причому, зволікання з подачею - абсолютно безпричинне. Боргів за опалення у стадіону немає. Ми не можемо домогтися зрозумілої відповіді від міськтепломережі і, на жаль, змушені констатувати факт: якщо тепло не подадуть, то матч доведеться скасувати", - сказав функціонер.
Нагадаємо, що матч Чорноморець - Арсенал-Київ запланований на неділю 25 листопада.
Джерело - ua-football.