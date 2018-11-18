Арсенал розірвав контракти з двома балканськими легіонерами

Захисники Марко Николич та Іван Єлич покинули Арсенал-Київ.

Про це повідомив клуб на своєму оіфіційному сайті.

Арсенал-Київ розірвав контракт із захисниками Марко Николичем та Іваном Єличем.

Обидва футболісти покинули розташування клубу за домовленністю сторін без будь-яких претензій.

Захисники відіграли по 4 матчі за Арсенал-Київ в УПЛ. Підопічні В'ячеслава Грозного посідають останню 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та мають 7 очок.

Нагадаємо, Віктор Вацко назвав позицію В’ячеслава Грозного, щодо розширення УПЛ, аматорською.

Раніше, Арсенал поступився Шахтареві в УПЛ.

Джерело - Арсенал.