Арсенал розірвав контракти з двома балканськими легіонерами

Захисники Марко Николич та Іван Єлич покинули Арсенал-Київ.
Про це повідомив клуб на своєму оіфіційному сайті.
Арсенал-Київ розірвав контракт із захисниками Марко Николичем та Іваном Єличем.
Обидва футболісти покинули розташування клубу за домовленністю сторін без будь-яких претензій.
Захисники відіграли по 4 матчі за Арсенал-Київ в УПЛ. Підопічні В'ячеслава Грозного посідають останню 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та мають 7 очок.
Нагадаємо, Віктор Вацко назвав позицію В’ячеслава Грозного, щодо розширення УПЛ, аматорською.
Раніше, Арсенал поступився Шахтареві в УПЛ.
Джерело - Арсенал.