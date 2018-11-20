Зінченко: збірна України на правильному шляху

Про це Зінченко заявив у ефірі Футбол 2.
"Перший тайм був дуже непоганий. Ми повністю контролювали ситуацію на полі. Звичайно, футбол - це голи. Нам потрібно працювати над реалізацією", - прокоментував Зінченко нульову нічию у матчі з Туреччиною .
За словами півзахисника Манчестер Сіті, збірна України у 2018 році досягла прогресу.
"Найголовніше, що ми досягли мети - виграли групу Ліги Націй. З кожним матчем малюнок гри стає все кращим і кращим. Я думаю, що ми на правильному шляху", - сказав Зінченко.
Нагадаємо, збірна України зіграла у товариському матчі з Туреччиною вінчию 0:0.
Андрій Шевченко після матчу з Туреччиною заявив, що молодь пройшла бойове хрещення.
Джерело - Футбол 1/2.