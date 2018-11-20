Нижчі англійські дивізіони продали права на показ за 595 млн фунтів

Нижчі англійські дивізіони продали телевізійні права на показ матчів за 595 млн фунтів.

Про це повідомляє Sportarena.

Футбольна ліга Англії (EFL) оголосила про угоду з мережею спортивних телеканалів Sky Sports. Як повідомляє офіційний сайт організації, мережу придбала права на показ матчів Футбольної ліги за 595 млн фунтів. Договір розрахований на п'ять років.

Таким чином, угода стала на 35% дорожче чинної угоди між EFL і Sky Sports.

За новим контрактом, Sky Sports зобов'язується транслювати 138 матчів Футбольної ліги, 15 матчів стадій плей-офф, 15 матчів Кубка англійської ліги, включаючи фінальний поєдинок, а також фінал і півфінали Checkatrade Trophy.

Sky Sports також є офіційним транслятором англійської Прем'єр-ліги.

Футбольна ліга об'єднує під своєю егідою три англійських чемпіонати - Чемпіоншип, а також Першу і Другу ліги.

Нагадаємо, відразу чотири великі іноземні компанії претендують на придбання прав на показ і подальше пакетування УПЛ.

Джерело - Sportarena.