Туреччина назвала склад на матч з Україною. ФОТО

Збірна Туреччини назвала стартовий склад на товариський матч проти України.
Туреччина: Сінан Болат, Омер Байрам, Чаглар Сеюнджю, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр, Окай Йокушлу, Ірфан Кахведжі, Юнус Маллі, Огузхан Озякуп, Дженгіз Ундер, Енес Унал.
A Milli Takımımızın hazırlık maçında Ukrayna karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. #TURUKR pic.twitter.com/Cr1IhPylsj— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 20 листопада 2018 р.
Нагадаємо, Лунін, Миколенко та Шапаренко вийдуть у старті збірної України на матч з Туреччиною.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Туреччина - Україна, починаючи з 19:15.
Джерело - Чемпіон.