ФК Львів та Олімпік переможця не визначили

Мій профіль

Усик - Белью: Хроніка подій. ОНЛАЙН

Сьогодні 17:45 513
Дивитися онлайн Борусія Д — Баварія: пряма трансляція 10.11.2018
Сьогодні 14:29 252
Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 13:56 1371
Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018
Сьогодні 13:14 2934
Усик - Белью: анонс та прогноз бою
Сьогодні 09:25 1729
Світоліна - найкраща тенісистка місяця за версією WTA. ВІДЕО
Вчора 20:49 944
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
Вчора 20:24 879
Усик легший за Белью: відбулася церемонія зважування боксерів
Вчора 16:03 2101
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
Вчора 15:08 966
5 причин, чому Усику слід остерігатися Белью
Вчора 12:32 2267 3
Навколо спорту
Блоги
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 17:36 352
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО Phillip Hess
Сьогодні 15:25 412
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:24 879
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью Максим Буйдин
Вчора 15:08 966
Бажаний пенсіонер: чому Белью став американською мрією Усика
Бажаний пенсіонер: чому Белью став американською мрією Усика Максим Буйдин
Вчора 13:35 1162
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1357
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1283
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1747 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1834
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1351
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1631
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3300
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1436
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 765
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1888
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:45 Бокс Усик - Белью: Хроніка подій. ОНЛАЙН 513
17:36 Блог Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО 352
17:30 Хокей Торонто і Міннесота розгромили своїх суперників. Результати дня в НХЛ. ВІДЕО 163
17:15 Футбол Львів розписав нічию з Олімпіком. ВІДЕО 139
16:54 Футбол Зоря - Карпати: стартові склади команд 306
16:50 Плавання Українець виграв етап Кубку світу в Токіо 240
16:26 Футбол Арсенал — Олександрія: де дивитися матч 15 туру УПЛ 215
16:00 Футбол Десна — Чорноморець: стартові склади команд 330
15:52 Футбол ФК Львів та Олімпік переможця не визначили 220
15:43 Футбол Зоря — Карпати: де дивитися матч 15 туру УПЛ 1238
15:29 Футбол Металіст-1925 — Волинь: пряма онлайн-трансляція матчу 313
15:26 Футбол Десна — Чорноморець: Де дивитися матч 15 туру УПЛ 282
15:25 Блог Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО 412
15:09 Велоспорт В Україні з'явиться професійна велокоманда. ФОТО 309
14:37 Футбол Динамо в ТОП-20 клубів УЄФА, а Україна вже відстає від Бельгії. ФОТО 515
14:29 Футбол Дивитися онлайн Борусія Д — Баварія: пряма трансляція 10.11.2018 252
14:12 Теніс Снігур зіграє у першому в кар'єрі фіналі турніру ITF 530
13:56 Бокс Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу 1371
13:33 Футбол Українські арбітри судитимуть матч відбору до Чемпіонату світу 2019 серед жінок 553
13:29 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 122035
13:20 Футбол ФК Львів — Олімпік: стартові склади команд 301
13:14 Бокс Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018 2934
13:01 Футбол Агробізнес прийме Авангард, Колос — Балкани. Пряма трансляція інших матчів туру в Першій лізі 214
12:54 Теніс Світоліна: Перемога на Олімпійських іграх буде вагомішою 349
12:32 Футбол ФК Львів — Олімпік: Де дивитися матч 15 туру УПЛ 470

ФК Львів та Олімпік переможця не визначили

Сьогодні 15:52 220 0
ФК Львів та Олімпік переможця не визначили

15 тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відкрив матч між ФК Львів та донецьким Олімпіком.

Першими відкрили рахунок господарі поля, відзначився Жуліо Сезар. Проте перевага трималася до середини другого тайму. відставання від суперника скоротив донеччанин Шиндер.

Наприкінці гри команди обмінялися небезпечними моментами, але вже змінити рахунок не змогли. Нічия 1:1.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

10 листопада

ФК Львів — Олімпік (1:0)

ФК Львів: Сарнавський, Мартан, Парамонов, Адамюк. Борзенко, Сабіно, да Сілва, Араужо (Приймак 59), Голіков (Янчак 89), Тейлор, Жуліо Сезар.

Олімпік: Махновський, Нємчанінов, Гришко, Кравченко, Зубейко, Вакуленко (До Куто 59), Гай, Балашов, Політило, Ксьонз (Пасіч 83), Шиндер (Білоног 90)

Голи: 1:0 — 27 Жуліо Сезар, 1:1 — 63 Шиндер.

Попередження:14 Фернандо, 24 Голіков, 38 Політило, 42 Борзенко, 51 Сезар, 52 Сабіно, 76 Кравченко, 90+2 Балашов.

Дивіться матч німецької Бундесліги Боруссія Д — Баварія на нашому сайті.

Також дивіться центральний матч Першої ліги Металіст-1925 — Волинь.

 

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()