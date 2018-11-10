ФК Львів та Олімпік переможця не визначили

15 тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відкрив матч між ФК Львів та донецьким Олімпіком.

Першими відкрили рахунок господарі поля, відзначився Жуліо Сезар. Проте перевага трималася до середини другого тайму. відставання від суперника скоротив донеччанин Шиндер.

Наприкінці гри команди обмінялися небезпечними моментами, але вже змінити рахунок не змогли. Нічия 1:1.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

10 листопада

ФК Львів — Олімпік (1:0)

ФК Львів: Сарнавський, Мартан, Парамонов, Адамюк. Борзенко, Сабіно, да Сілва, Араужо (Приймак 59), Голіков (Янчак 89), Тейлор, Жуліо Сезар.

Олімпік: Махновський, Нємчанінов, Гришко, Кравченко, Зубейко, Вакуленко (До Куто 59), Гай, Балашов, Політило, Ксьонз (Пасіч 83), Шиндер (Білоног 90)

Голи: 1:0 — 27 Жуліо Сезар, 1:1 — 63 Шиндер.

Попередження:14 Фернандо, 24 Голіков, 38 Політило, 42 Борзенко, 51 Сезар, 52 Сабіно, 76 Кравченко, 90+2 Балашов.

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Джерело - Чемпіон.