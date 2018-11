Чигринський розповів, чому не заграв у Барселоні

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський прогавив свій шанс у Барселоні.

Про це розповів сам гравець

"Я прогавив свій шанс. Я дуже хотів грати і тому іноді намагався відразу показати все, на що здатний. Часом це було проти мене.

Хаві мені якось сказав: "Я тут з дитинства, але якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать". Тоді я думав, що він жартує, але це був не жарт", – сказав Дмитро Чигринський в документальному фільмі Take the Ball, Pass the Ball.