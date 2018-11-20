Чигринський розповів, чому не заграв у Барселоні

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський прогавив свій шанс у Барселоні.
Про це розповів сам гравець
"Я прогавив свій шанс. Я дуже хотів грати і тому іноді намагався відразу показати все, на що здатний. Часом це було проти мене.
Хаві мені якось сказав: "Я тут з дитинства, але якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать". Тоді я думав, що він жартує, але це був не жарт", – сказав Дмитро Чигринський в документальному фільмі Take the Ball, Pass the Ball.
Дмитро Чигринський виступав за Барселону в 2009-2010 роках. У складі каталонців зіграв 12 матчів.
Нагадаємо, Мессі просить Барселону повернути Неймара.
Також, Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Ліонеля Мессі.
Джерело - football24.