Збірна України напередодні матчу з Туреччиною втратила ще одного захисника

На одному з останніх тренувань національної збірної України центральний захисник команди Шевченка Микита Бурда отримав травму.

Про це повідомляє Zbirna.com.

Гравець поскаржився на біль у литковому м’язі стегна. Повідомляється, що це може завадити захисникові взяти участь у товариському матчі проти збірної Туреччини.

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30. Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - zbirna.com.