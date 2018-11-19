Неймар запустив комікси про свою кар'єру. ФОТО

Бразильський півзахисник ПСЖ Неймар запустив мобільний додаток, що дозволяє фанатам отримати комікси гравця, намальовані на основі його кар'єри.
Додаток Neymar Jr. Comics - безкоштовний. Він дозволить шанувальниками серії коміксів про Неймара отримувати їх прямо на свій телефон або планшет.
Повідомляється, що безкоштовні оновлення будуть доступні щотижня.
У Неймара великі плани по просуванню своїх коміксів - він планує розширити версію до відеогри і анімаційного фільму.
Нагадаємо, Мессі просить Барселону повернути Неймара.
Також, ЗМІ повідомляють, що вартість переходу Неймара в ПСЖ занижена.
Джерело - isport.ua.