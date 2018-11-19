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Неймар запустив комікси про свою кар'єру. ФОТО

Сьогодні 16:50 330 0
Неймар запустив комікси про свою кар'єру. ФОТО

Бразильський півзахисник ПСЖ Неймар запустив мобільний додаток, що дозволяє фанатам отримати комікси гравця, намальовані на основі його кар'єри.

Додаток Neymar Jr. Comics - безкоштовний. Він дозволить шанувальниками серії коміксів про Неймара отримувати їх прямо на свій телефон або планшет.

Повідомляється, що безкоштовні оновлення будуть доступні щотижня.

У Неймара великі плани по просуванню своїх коміксів - він планує розширити версію до відеогри і анімаційного фільму.

Нагадаємо, Мессі просить Барселону повернути Неймара.

Також, ЗМІ повідомляють, що вартість переходу Неймара в ПСЖ занижена.

Джерело - isport.ua.

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