Коноплянка та Марлос увійшли до трійки найкращих дриблерів другого дивізіону Ліги націй

Пізахисник збірної України Євген Коноплянка у всіх матчах Ліги націй 23 рази йшов в обіграш. Жоден гравець з 12 команд Дивізіону В не робив це частіше,
За даними WyScout.
Стільки ж спроб у Едіна Джеко з Боснії і Герцеговини. На третьому місці ще один гравець "синьо-жовтих" Марлос.
Відсоток успішності у Марлоса трохи більший, ніж у Коноплянки – 89.47 проти 82.61. Лідирує за цим показником Едін Вішча (Боснія і Герцеговина) – 100% при 12 спробах.
Нагадаємо, українська збірна поступилася Словаччині.
Бойко став найгіршим гравцем протистояння.
Джерело - tsn.ua.