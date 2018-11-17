Коноплянка та Марлос увійшли до трійки найкращих дриблерів другого дивізіону Ліги націй

Пізахисник збірної України Євген Коноплянка у всіх матчах Ліги націй 23 рази йшов в обіграш. Жоден гравець з 12 команд Дивізіону В не робив це частіше,

За даними WyScout.

Стільки ж спроб у Едіна Джеко з Боснії і Герцеговини. На третьому місці ще один гравець "синьо-жовтих" Марлос.

Відсоток успішності у Марлоса трохи більший, ніж у Коноплянки – 89.47 проти 82.61. Лідирує за цим показником Едін Вішча (Боснія і Герцеговина) – 100% при 12 спробах.

Нагадаємо, українська збірна поступилася Словаччині.

Бойко став найгіршим гравцем протистояння.

Джерело - tsn.ua.