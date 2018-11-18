Бєсєдін: Найголовніше, що я вже вилікувався

Артем Бєсєдін, який пропустив півтора місяця через травму зіграв у складі столичного динамо один тайм в матчі проти донецького Олімпіка.

Про свій стан здоров'я він розповів у інтерв'ю Динамоманії.

"Почуваюся нормально. Зараз граємо без збірників. Чекаємо їх приїзду. Хтось відпочивав чотири дні, я не відпочивав. Важливо, щоб всі були після паузи в кондиціях. Перша частина сезону не закінчилася. Попереду ще п'ять матчів. Важливо добре їх провести. Без поразок. І зі спокійною душею піти у відпустку. Найголовніше, що я вже вилікувався, нога не турбує, але все одно треба перестрахуватися і поберегти себе. Думаю, що все буде добре", — сказав Бєсєдін.

Динамо здолало Олімпік з рахунком 3:0.

Джерело - Динамоманія.