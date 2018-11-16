Голкіпер Зорі може перейти в турецький клуб

Воротар Зорі Феліпе Луїс може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє Football.ua.

Турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах голкіпера Зорі і готовий підписати Феліпе Луїса під час зимового трансферного вікна. Зазначається, що представники турецького клубу вже контактували із Зорею щодо трансферу бразильця.

Сума потенційного переходу поки не відома. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Луїса у 100 тисяч євро.

Нагадаємо, в УПЛ Зоря здолала Карпати.

Раніше, Зоря переграла Десну в серії післяматчевих пенальті в Кубку України.

Джерело - football.ua.