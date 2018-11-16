Руні збирається стати тренером

Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні, який нині виступає за Ді Сі Юнайтед в МЛС збирається стати тренером після закінчення ігрової кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені безумовно подобається ідея стати головним тренером в майбутньому. Я хотів би в це зануритися. Але для початку мені потрібно отримати ліцензію, чим я і займаюся в США. Сподіваюся, до моменту повернення в Англію я закінчу тренерські курси і отримаю якісь пропозиції", - цитує Руні Sky Sports.