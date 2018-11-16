Лідер Динамо став капітаном збірної Словенії

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич призначений новим капітаном збірної Словенії.

Про це розповів сам гравець.

"Головний тренер залишив право вибору за нами. Ми сіли за вечерею і поговорили. Я один з тих гравців, хто провів більшість матчів, і команда вирішила обрати мене капітаном.

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Для мене велика честь - бути капітаном у збірній Словенії. Безумовно, це є додатковий обов'язок, особливо зараз, коли наша команда знаходиться в кризі. Я взяв цю відповідальність і сподіваюся, що все піде за планом", - сказав Вербич в інтерв'ю порталу Siol.net.