Топ-10 найуспішніших трансферів Динамо

Пропонуємо до вашої уваги Топ-10 найбільш успішних трансферів Динамо за часи новітньої України.

До уваги не бралися гравці з СНД.

Тіберіу Гіоане (півзахисник)

Олег Гусєв дуже просив не ставити його на цю нецікаву позицію (жарт, але заснований на реальних подіях). Тому вибір припав на іншого універсала, який не раз закривав місце праворуч у захисті. Після відходу Лужного, який був ще в минулому столітті, кого тільки сюди не намагалися ставити, дограти в якийсь момент якщо не до мишей, то до іримій з алессандрами. Джеррард у своїй автобіографії писав, що пограв за Ліверпуль на всіх позиціях, крім воротарської. Гіоане за 10 років у Києві пройшов щось подібне: опорник, атакуючий хавбек, ліберо, правий захисник - і завжди видавав міцний рівень. Бетао, Даніло, вибачте, ви стали своїми для Динамо, але Тіберіу просто розумніший як гравець.

Горан Гавранчич (захисник)

Харизматичний серб за своїм рівнем поступається, наприклад, піковим Федорову та Драговичу, але за його перший пас, який встиг відзначити ще Лобановський, який кликав Горана до Києва як опорника, за його вміння винести в аут суперника з м'ячем, за пристрасть - Гавранчич точно заслуговує місце в даному топі. 4 титули чемпіона, звання кращого захисника сезону 2002/03 і самі-знаєте-який-гол на Стадіо Олімпіко. За часів брутальних і нервових Саблича-Родолфо-Родріго та інших веселих хлопців Горан був острівцем спокою. Таке не забувається.

Александар Драгович (захисник)

Драгович - один з найбільш вдалих трансферів Динамо. Австрієць переходив у київський клуб із Базеля в ранзі одного з найперспективніших захисників Європи і цілком виправдав такий статус, провівши в Києві хороші три роки.

Після Євро-2016 Динамо вдалося продати Драговича в Байєр у два рази дорожче, ніж він був куплений - за 18 млн євро.

Діого Рінкон (півзахисник)

Хоча перший сезон у Києві виявився для бразильця не зовсім вдалим, то вже наступний пройшов під знаком Діого. Саме в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів цього сезону Рінкон оформив свій найзнаменитіший дубль - у ворота московського Локомотива на 83-й і 90+1-й хвилинах матчу в Києві.

В останньому турі Динамо на НСК Олімпійський зустрічалося з Інтером. Обидві команди виходили б далі тільки в разі перемоги. На 68-й хвилині Даніеле Адані відкрив рахунок, а на 85-й Рінкон його зрівняв. У підсумку, матч завершився з рахунком 1:1. Інтер вилетів у Кубок УЄФА, а Динамо взагалі залишилося без єврокубків.

Наступні сезони стали для Рінкона менш успішними. Тренер киян Анатолій Дем'яненко розпочав більш серйозно ставиться до дисципліни Діого, але прощав йому непрофесійне ставлення до футболу. А ось Леонід Буряк, звернув увагу на зайву вагу, яку Рінкон набирав після відпустки, і, в підсумку, просто вигнав його з команди.

Не дивлячись на це, зауважимо, що Рінкон був одним з найталановитіших легіонерів в історії киян.

Огнєн Вукоєвич (півзахисник)

Все ж Вуко з його 4 роками залізно основного і ще двома сезонами гравця ротації не міг не потрапити в список. Він віддавав купу коротких точних передач та вмів прекрасно розвивати атаку. Той факт, що його однаково цінували і Сьомін, і Газзаєв, що ставили дуже різний футбол - найкращий доказ і показник класу.

Мігел Велозу (півзахисник)

Геніальний гравець у новітній історії Динамо. Є відчуття, що йому трохи не пощастило з тренерами, з якими він працював у Києві. Пізній Сьомін і Блохін просто не знали, що робити з феєрившим португальцем. При Реброві він був хороший, але вже втратив початковий запал. Цього хлопця б так до складу Динамо 2002-05, коли кияни постійно страждали у вирішальних матчах від відсутності людини, яка може розгорнути атаку однією передачею, що повинні були брати за рахунок біганини там, де не добирали думкою. Але в той час подібних трансферів Суркіси дозволити собі не могли. Втім, і без цього Велозу взяв участь у двох з трьох найуспішніших кампаній команди в єврокубках в 21-м столітті і двічі ставав чемпіоном країни - гріх скаржитися.

Джермейн Ленс (нападник)

Джермейн залишив про себе, у більшій мірі, хороші спогади. Чомусь, правда, залишилося відчуття, що він не показав і не віддав все, що міг ... Однак те, що він був одним з найяскравіших і найважливіших виконавців Динамо у перший сезон Сергія Реброва - і сезон блискучий! - не погодитися не можна. Всього Ленс провів за біло-синіх 78 матчів і забив 16 м'ячів.

Той факт, наскільки важливим був Ленс для Динамо, підтверджує те, що йому до цих пір немає рівноцінної заміни. Адже коли на краях у киян були Ярмоленко та Ленс, це була дійсно потужна команда. Зараз ситуація дещо інша ...

Даніло Апаресідо да Сілва

З першого сезону правий фланг захисту київської команди надійно закріпив за собоюбразлець. 5 липня 2011 вийшов в основному складі на матч Суперкубка України 2011 і допоміг команді виграти трофей. Тоді кияни перемогли донецький Шахтар з рахунком 3:1.

17 травня 2015 року, перемігши в матчі 24-го туру чемпіонату дніпропетровський Дніпро, Динамо в 27-й раз стало переможцем національного чемпіонату (в 14-й раз за роки української незалежності). Завдяки цьому бразильський захисник біло-синіх став володарем усіх внутрішніх трофеїв. У його колекції бронза (2013), срібло (2010, 2011, 2012) і золото першості України (2015), Кубок України (2014 року) і Суперкубок України (2011). Це дозволило йому стати першим легіонером київського Динамо, якому підкорилися всі ці регалії.

Дьємерсі Мбокані

Мбокані не дуже красиво покинув Динамо, однак до того Дьємерсі непогано виконував свої обов'язки. Конголезець - один з найталановитіших форвардів у новітній історії киян, в 42-ох матчах він забив 18 м'ячів у футболці біло-синіх. Однак футболіста загубили розбіжності з тренером Сергієм Ребровим через відсутність ігрової практики.

Домагой Віда

Хорватський захисник, здатний однаково добре зіграти, як в центрі, так і на правому фланзі оборони.

Чутки про ймовірний перехід Домагоя в київське Динамо ходили ще влітку 2012 року, але сам трансфер відбувся взимку 2013 року. Віда став невід'ємною частиною команди Олега Блохіна, що дозволяло хорвату регулярно виходити на поле у стартовому складі киян. Домагой стабільно отримує виклики на тренувальний табір збірної Хорватії і вважається основним футболістом картатих (срібний призер ЧС-2018!).

Несумнівно, Домагой один з найяскравіших захисників Динамо.

Джерело - Чемпіон.