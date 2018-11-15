Фред хоче піти з Манчестер Юнайтед

Екс-півзахисник Шахтаря Фред має намір влітку залишити Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє L’Equipe.
Фред незадоволений своїм становищем в клубі і має намір піти з МЮ. Про це, за даними видання, півзахисник повідомив своєму співвітчизнику з Ман Сіті Фернандінью.
Відзначається, що Фреду доводиться важко в МЮ через незнання англійської мови. Вільно він може спілкуватися лише з Ромелу Лукаку та Андреасом Перейрою, які знають португальську.
Фред взяв участь лише в двох матчах МЮ з останніх восьми і остаточно втратив місце в складі. Всього на його рахунку дев’ять виходів на поле за МЮ у всіх турнірах та один забитий гол.
Нагадаємо, Фред відзначився у матчі за МЮ безглуздою симуляцією.
Раніше, Фред забив за Манчестер Юнайтед дебютний гол.
Джерело - L’Equipe.