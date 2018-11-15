Фред хоче піти з Манчестер Юнайтед

Екс-півзахисник Шахтаря Фред має намір влітку залишити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє L’Equipe.

Фред незадоволений своїм становищем в клубі і має намір піти з МЮ. Про це, за даними видання, півзахисник повідомив своєму співвітчизнику з Ман Сіті Фернандінью.

Відзначається, що Фреду доводиться важко в МЮ через незнання англійської мови. Вільно він може спілкуватися лише з Ромелу Лукаку та Андреасом Перейрою, які знають португальську.

Фред взяв участь лише в двох матчах МЮ з останніх восьми і остаточно втратив місце в складі. Всього на його рахунку дев’ять виходів на поле за МЮ у всіх турнірах та один забитий гол.

Нагадаємо, Фред відзначився у матчі за МЮ безглуздою симуляцією.

Раніше, Фред забив за Манчестер Юнайтед дебютний гол.

Джерело - L’Equipe.