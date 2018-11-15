Хорватія - Іспанія: де дивитися матч Ліги націй

Сьогодні у 5-му турі групового раунду Ліги націй збірна Хорватії зіграє проти Іспанії.

В Україні пряму трансляцію гри Хорватія - Іспанія покаже телеканал Футбол 2.

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Матч Хорватія - Іспанія також можна переглянути на платформі OLL.tv. (Увага! Трансляція платна).

Початок матчу - 21:45.

Ліга націй. Хорватія - Іспанія: анонс і прогноз матчу.

Нагадаємо, у 1-му турі Ліги націй Іспанія розтрощила Хорватію на своєму полі з рахунком 6:0.

Джерело - Чемпіон.