Хорватія - Іспанія: де дивитися матч Ліги націй

Сьогодні у 5-му турі групового раунду Ліги націй збірна Хорватії зіграє проти Іспанії.
В Україні пряму трансляцію гри Хорватія - Іспанія покаже телеканал Футбол 2.
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Матч Хорватія - Іспанія також можна переглянути на платформі OLL.tv. (Увага! Трансляція платна).
Початок матчу - 21:45.
Ліга націй. Хорватія - Іспанія: анонс і прогноз матчу.
Нагадаємо, у 1-му турі Ліги націй Іспанія розтрощила Хорватію на своєму полі з рахунком 6:0.
Джерело - Чемпіон.