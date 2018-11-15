В Англії обговорять введення VAR

На зустрічі керівництва клубів англійської Прем'єр-ліги обговорюватимуть питання введення відео асистента рефері (VAR) з сезону 2019/20.

Перед стартом звітного чемпіонату це питання вже обговорювалося, але клуби не зважилися вводити VAR вже 2018 року, тому проблему відклали.

Зараз VAR використовується в Бундеслізі, Серії A, Лізі 1 і Ла-Лізі. Проте в АПЛ не впевнені, чи варто вводити таку систему.

За інформацією Sky Sports, клуби ще не прийшли до єдиної думки з цього приводу.

Нагадаємо, УЄФА може ввести VAR цього сезону

В українському чемпіонаті теж хочуть запровадити відеоповтори.

Джерело - Sport.ua.