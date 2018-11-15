Макаренко: Хотілося б дебютувати за збірну

Хавбек Андерлехта і збірної України Євген Макаренко розповів на якій позиції бачить себе у збірній.

Його слова наводить FootballHUB.

"На якій позиції бачу себе в збірній? У Андерлехті у нас трохи інша система гри. Ми граємо у два опорних півзахисники, які повинні тримати баланс всієї команди. У збірної хавбеки розташовуються трохи вище. Але для мене це не проблема. У сучасному футболі півзахисник повинен вміти діяти залежно від ситуації, вміти грати і в обороні, і не вістрі атаки. Хотілося б, звичайно, дебютувати за збірну. Загалом, я завжди чекаю на свій шанс вийти на поле і показати хорошу гру", — сказав Макаренко.

Нагадаємо,тренування збірної України відвідав Руслан Ротань.

А Кравець покинув лави збірної через травму.

Джерело - FootballHUB.