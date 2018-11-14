Реал здійснив перший зимовий трансфер

Реал домовився із Рівер Плейтом про купівлю аргентинського півзахисника Ексекієля Паласіоса.

Про це повідомляє Marca.

Клуби вже узгодили трансфер 20-річного хавбека, про угоду буде оголошено після повторного фінального матчу Кубка Лібертадорес, в якому Рівер Плейт 24 листопада зустрінеться з Бока Хуніорс.

Аргентинець підпише з мадридським клубом контракт до червня 2024 року і стане першим новачком Реалу в січневе трансферне вікно. Сума трансферу складе понад 20 млн євро.

Нагадаємо, аргентинець Сантьяго Соларі був призначений головним тренером Реалу.

Алексіс Санчес взимку сподівається перейти із Манчестер Юнайтед до Реалу.

Джерело - Marca.