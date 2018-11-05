Реал хоче повернути Родрігеса з Баварії

Реал вирішив повернути з Баварії орендованого колумбійця Хамеса Родрігеса.
Про це повідомляє Daily Express.
Родрігес, орендований у Реала, вже цієї зими може повернутися до Мадрида. У півзахисника склалися напружені стосунки з головним тренером Баварії Ніко Ковачем, тому Хамес не проти знову пограти за Реал.
Щоправда, ускладнити ситуацію з поверненням колумбійця може ймовірна відставка Ковача і прихід до Баварії нового тренера.
Нагадаємо, Реал здобув довгоочікувану перемогу в чемпіонаті Іспанії.
Реал хоче повернути на посаду головного тренера Зінедіна Зідана.
Джерело - Daily Express.