Реал хоче повернути Родрігеса з Баварії

Реал вирішив повернути з Баварії орендованого колумбійця Хамеса Родрігеса.

Про це повідомляє Daily Express.

Родрігес, орендований у Реала, вже цієї зими може повернутися до Мадрида. У півзахисника склалися напружені стосунки з головним тренером Баварії Ніко Ковачем, тому Хамес не проти знову пограти за Реал.

Щоправда, ускладнити ситуацію з поверненням колумбійця може ймовірна відставка Ковача і прихід до Баварії нового тренера.

Нагадаємо, Реал здобув довгоочікувану перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Реал хоче повернути на посаду головного тренера Зінедіна Зідана.

Джерело - Daily Express.