Верес покарають за зайву заміну в матчі

КДК ФФУ може зарахувати Вересу поразку, через зайву заміну у матчі чемпіонату України проти Чайки.

Про це повідомляє SportArena.

КДК ФФУ може зарахувати перемогу Чайці в матчі з Вересом, у якому рівняни провели шість замін, хоча за регламентом можна робити лише п’ять.

Арбітри матчу вже написали пояснювальні записки щодо цього інциденту, підтвердивши шосту заміну. У Чайці переконані, що клуб отримає технічну перемогу.

У протоколі матчу на сайті ПФЛ зазначено, що Верес провів п’ять замін.

Також відразу була видалений відеозапис матчу з Youtube-каналу Рівне 1 Онлайн, який транслює матчі Вереса.

Нагадаємо, матч між Вересом та Чайкою у чемпіонаті України в другій лізі закінчився внічию 1:1.

Раніше, Верес повернув до складу трьох футболістів, які побили таксиста.

Джерело - SportArena.