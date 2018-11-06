Верес провів 6 замін в матчі з Чайкою, за регламентом можна лише 5

Верес у матчі Другої ліги з Чайкою (1:1) провів 6 замін, хоча за регламентом можна зробити лише 5.

Про це повідомляє footboom.com.

Чайка відправила відповідне звернення до контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу України.

Відзначимо, що в протоколі матчу на сайті ПФЛ зазначено, що Верес провів 5 замін.

Також видалено і відеозапис матчу з youtube-каналу Рівне 1 Онлайн, який транслює матчі Вереса.

Нагадаємо, гравець Другої ліги забив гол, якому б позаздрили навіть гранди Прем'єр-ліги. ВІДЕО.

Також, гравець другої ліги грав із переломом та забив гол. ВІДЕО.

Джерело - footboom.com.